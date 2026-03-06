Son dakika... Trump'tan yeni 'İran' açıklaması: 'Tek anlaşma koşulsuz teslimiyet!'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik emperyalist saldırıları sürüyor. Gelişmeler ise tüm dünyadan anbean takip edilmeye devam ediliyor.

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ile ilgili yeni bir paylaşım geldi.

"TESLİMİYET DIŞINDA HİÇBİR ANLAŞMA OLMAYACAK!"

Trump, "İran ile kayıtsız şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak! Bundan sonra ve büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından, biz ve harika, çok cesur müttefiklerimiz ve ortaklarımızın birçoğu, İran’ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için yorulmadan çalışacağız; onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz. İran'ın muhteşem bir geleceği olacak" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı, sözlerini seçim kampanyası döneminde kullandığı "Make America Great Again (Amerika’yı yeniden büyük yap)” sloganına gönderme yaparak “İran’ı yeniden büyük yap (MIGA)" ifadeleriyle bitirdi.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI 7. GÜNÜNDE

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının yedinci gününde Ortadoğu’da çatışmalar genişliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları, ordu ve polise “silahları bırakın, yoksa öldürüleceksiniz” tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları ise “uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını” açıklayarak yeni silahların devreye gireceğini duyurdu. Sabah saatlerinde ise Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde uçak seslerinin ardından art arda şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.

CENTCOM ise İran’a ait bir insansız hava aracı taşıyıcı gemisinin vurulduğunu açıkladı. ABD ve İsrail'in İran'ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 20 sivilin öldüğü bildirildi.

Öte yandan İran Kızılayı, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1332’ye yükseldiğini açıkladı.