Son dakika: Türk Hava Yolları'ndan Rusya kararı
Son dakika: THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), yarın için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.
Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- NATO: Tam teşekküllü bir işgal
- Türk Hava Yolları'ndan Rusya kararı
- Zelenski, Kiev sokaklarından paylaştı
- Önlerinde diz çöküp özür diledi!
- Çakıcı'nın yeğenine saldırıda yeni gelişme
- Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım: Miğfer
- Slavia Prag maçında sakatlanarak çıkmıştı!
- 12 Dev Adam, Atina'da son topta kaybetti!
- Rusya, Ukrayna'ya verilen tahribatı açıkladı
- Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması