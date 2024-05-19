Son Dakika... Türkiye'den İran'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 20:41
Son Dakika... Türkiye'den İran'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"HAREKETE GEÇİLMİŞTİR"

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."


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