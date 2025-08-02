Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... UAEA açıkladı: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki tesis vuruldu

Son Dakika... UAEA açıkladı: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki tesis vuruldu

2.08.2025 23:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Son Dakika... UAEA açıkladı: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki tesis vuruldu

Son dakika haberi... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan tesislerden birinin vurulduğu belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesislerinin vurulduğunu aktardı.

 

Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin UAEA ekibine tesisin saat 09'00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, UAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.

 

Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1200 metre uzaklıkta bulunan bir tesisten ise dumanların yükseldiğinin görüldüğü aktarıldı.

 

Açıklamada görüşüne yer verilen UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #Ukrayna #Nükleer Enerji Santrali #Zaporijya Nükleer Santrali