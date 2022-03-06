Son dakika: Ukrayna açıkladı! Irpin'deki siviller tahliye ediliyor
Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kiev bölgesindeki Irpin kentinden siviller halk otobüsleriyle tahliye edildi.
Ukrayna Acil Durum Servisi, Kiev bölgesindeki Irpin kentinden sivilleri halk otobüsleriyle tahliye ettiklerini açıkladı.
Yetkililer “Kiev bölgesi, Irpin 6 Mart 2022. Kent ve çevresinin yakın zamanda bombalanmasının ardından vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediliyor. Ayrıca kurtarma ekipleri, ihtiyacı olan herkese tıbbi bakım sağlamak için çadırlar kuruyor” ifadelerini kullandı.
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