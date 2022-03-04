Ukrayna'da bekleyen Türk gemilerinden 26 personel tahliye edildi
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da bekleyen 23 Türk sahipli/işletenli gemideki 199 Türk personelin 26'sının tahliye edildiğini, 173 kişinin tahliyesi için de çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bekleyen 23 Türk gemisindeki personel hakkında bilgi verdi.
Müdürlük, "Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, "Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir" denildi.
Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) March 4, 2022
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