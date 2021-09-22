Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanına suikast girişimi
Son dakika gelişmesi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Serhiy Shefir’in otomobiline ateş açıldı. Polis, geniş kapsamlı operasyon başlattı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Serhiy Shefir’in otomıbiline, başkent Kiev’in güneyindeki Lisnyky bölgesi yakınlarında ateş açıldı.
Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, otomobile 10’dan fazla kurşunun isabet ettiği, sürücünün yaralandığı belirtildi. Ukrayna polisi, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Shefir'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Detaylı açıklamanın ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- CHP'de şüpheli ölümler
- Demirören-Ziraat Bankası krizinde yeni gelişme
- Lösemi ilaçları sahte çıktı!
- Sedat Peker hakkında hapis istemi
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- AKP'li isimden CHP ve HDP'ye çağrı
- Temelli'den yeni 'Kürt sorunu' açıklaması
- Demirtaş'tan Kürt sorunu açıklaması