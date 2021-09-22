Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanına suikast girişimi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 11:46

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Serhiy Shefir’in otomıbiline, başkent Kiev’in güneyindeki Lisnyky bölgesi yakınlarında ateş açıldı.

Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, otomobile 10’dan fazla kurşunun isabet ettiği, sürücünün yaralandığı belirtildi. Ukrayna polisi, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

