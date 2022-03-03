Son Dakika... Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Rus güçleri nükleer tesise girdi
Son dakika gelişmesi... Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Önceki günlerde Çernobil Nükleer Tesisi'nde kontrolü ele alan Rusya, Zaporijya Nükleer Tesisi'ne girdi.
Reuters’ta yer alan habere göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Herashchenko, Zaporijya Nükleer Santrali’nin yakınındaki Energodar kasabasına tanklarla girdikten sonra ateş açtığını söyledi.
Son gelen bilgilere göre, Rus Ordusu’nun Zaporijya Nükleer Santrali’ne girdiği açıklandı.
ÇERNOBİL RUSLARIN İŞGALİ ALTINDA
Sözcü'de yer alan habere göre, geçtiğimiz 24 Şubat’ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Kiev'e yakın bir konumda bulunan stratejik Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünün Rusya'ya geçtiği duyurmuştu.
25 Şubat’ta açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Çernobil Nükleer Santrali ve çevresindeki topraklarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek “Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri'nin birlikleri tarafından tamamen kontrol altına alınmıştır. Ukrayna ordusu taburlarından birinin askerleri ile nükleer santralin güvenliğinin beraber sağlanması için anlaşmaya varıldı. Nükleer Santral çalışanları normal çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Santral çevresinde radyasyon normal seviyede” ifadesini kullanmıştı.
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