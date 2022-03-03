Son Dakika: Vladimir Putin: Ukraynalı tek bir ulus olduğunu kabul etmiyorum
Son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna’nın tek bir halk olduğunu ifade ederek, “Ukraynalı tek bir ulus olduğunu kabul etmiyorum” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki operasyonumuz plana uygun ilerliyor. Neo-Naziler ile savaştığımız açık. Bu zırhlı araçları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak yerine, daha fazla roketatarı yerleşim yerlerine konuşlandırıyorlar. Binlerce yabancı öğrenciyi zorla Harkov'da metro istasyonunda tuttular. Neo-Naziler Çinli öğrencilere ateş açtılar. Rusya ve Ukrayna tek halktır. Bizim ordumuz onlar için güvenlik koridorları oluşturdu. Neo-Naziler sivillerin bölgeden tahliye edilmesine izin vermiyor. Sivilleri canlı kalkan yapıyorlar" açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte Putin, Rus askerlerinin Ukrayna'nın silahsızlandırılması için çalıştığını söyledi. Putin, Ukrayna’daki milliyetçiler ve Ortadoğu’dan gelenler de dahil olmak üzere yabancı paralı askerlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.
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