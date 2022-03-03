Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan öğrendiğimiz 5 gerçek

03 Mart 2022 Perşembe, 20:30

Ukrayna Rusya Savaşı’ndan hem Ukrayna’nın hem dünyanın hem de Türkiye’nin alması gereken önemli dersler var. Bu dersler elbette siyasi, iktisadi, askeri, toplumsal, kültürel, jeopolitik, stratejik boyutlar içeriyor.

Prof. Dr. Barış Doster, faturası ağır olan bu acı savaştan alınacak dersleri sıraladı.

