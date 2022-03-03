Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan öğrendiğimiz 5 gerçek
Rusya - Ukrayna Savaşı devam ediyor dünyanın ders alacağız birçok ayrıntı her gün karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Barış Doster, savaşın öğrettiklerini sıraladı.
Ukrayna Rusya Savaşı’ndan hem Ukrayna’nın hem dünyanın hem de Türkiye’nin alması gereken önemli dersler var. Bu dersler elbette siyasi, iktisadi, askeri, toplumsal, kültürel, jeopolitik, stratejik boyutlar içeriyor.
Prof. Dr. Barış Doster, faturası ağır olan bu acı savaştan alınacak dersleri sıraladı.
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