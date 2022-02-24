Son dakika: Ukrayna, Kiev bölgesindeki Gostomel havaalanını Ruslardan geri aldı
Son dakika: Ukrayna, Kiev bölgesindeki Gostomel havaalanını Ruslardan geri aldı.
Ukrayna Kiev bölgesindeki Gostomel havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı.
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