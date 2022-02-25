Canlı | Rusya'nın Ukrayna operasyonunda son durum
Rusya'nın Ukrayna işgali dün resmen başladı. Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın art arda gelen açıklamaları dünya gündemine oturdu. Peki, işgalde son durum nedir? İşte son gelişmeler...
Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler yerini savaşa bıraktı.
Rusya'nın Ukrayna saldırısında 25 Şubat'ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:
00.08: Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı’nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.
00.03: ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev’e daha da yaklaştığını açıkladı.
00.01: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Başkent Kiev'in yanı sıra bir çok kentte art arda patlamalar yaşandı. Rus ayrılıkçılarla Ukrayna güçlerinin Harkov’daki çatışmaları telefon kamerasına yansıdı.
24 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
23 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
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