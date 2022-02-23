Son Dakika: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Saldırı ihtimali var
Son Dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine yaptığı açıklamada "Saldırı ihtimali var. Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir." dedi.
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine yaptığı açıklamada "Saldırı ihtimali var" dedi.
Habertürk'ün yayınına konuk olan Bodnar Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda konuşacak. Diplomasi yolu işe yaramazsa en etkili yol yaptırım yolu. Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararını, ABD ve İngiltere'nin yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya'nın saldırganlığı arttıkça yaptırımların artmasını diliyoruz. Biz Ukraynalılar bölgedeki güvenlik sorununa çözüm bulmak için kolektif çözüm bulmaktan yanayız. Özellikle bölgedeki güvenlik durumunu çözmek için Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir görüşme talep ettik" dedi.
UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ
Önemli olanın Ukrayna'nın savunmasını sağlamak olduğunu belirten Bodnar, "Her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli" diye konuştu.
Ukrayna'ya saldırı ihtimalinin Rus toplumu arasında yaygın olmadığını dile getiren Bodnar, "Rusya Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturuyor bu durumda en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü çok anlam ifade ediyor" ifadelerini kullandı.
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