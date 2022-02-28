Son dakika: Ukrayna'nın Rusya'dan talebi belli oldu
Son dakika: Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerde talepler ortaya çıktı.
Ukrayna heyeti, görüşmelerdeki ana hedeflerini ateşkes sağlanması ve Rus askerlerinin çekilmesi olarak açıkladı.
Ukrayna'nın heyetinde, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy yer aldı.
Belarus'ta yapılan görüşmelerde Ukrayna heyeti, Rus güçlerinin Kırım ve Donbas da dahil bütün Ukrayna topraklarından çekilmesini istedi.
AYRINITLAR GELİYOR...
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