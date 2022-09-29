Son dakika... Ünlü rapçi Coolio banyoda ölü bulundu
Son dakika haberi... 'Gangsta's Paradise' adlı ikonik hitiyle 90'lı yıllarda fırtına gibi esen Amerikalı rapçi Coolio, 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Uzun süredir Coolio'nın menajerliğini yapan Jarez Posey, ABD medyasına verdiği demeçte, ünlü yıldızın Los Angeles'ta bir arkadaşının evinin banyosunda hareketsiz yatarken bulunduğunu açıkladı.
KALP KRİZİ ŞÜPHESİ
1980'lı yıllarda müzik yapan ancak 1996 yılında çıkardığı 'Gansta's Paradise' adlı şarkısıyla hip hop tarihine geçen Coolio'nun kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak TMZ sitesine konuşan Posey, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündüklerini aktardı.
Gerçek adı Leon Ivey Jr. olan Coolio, 'Gansta's Paradise' şarkısıyla Grammy Ödülü'ne değer görülmüştü. 40 yılı aşan kariyerinde sekiz stüdyo albümü kaydeden Coolio, bir American Müzik Ödülü, üç de MTV Video Müzik Ödülü kazanmıştı.
EN ÇOK MONTAJLANAN ŞARKI
Sözlerini L.V. ve Stevie Wonder ile ortak yazdığı aynı adlı albümünün içerisinde yer alan 1995 yapımı şarkı, 1995 tarihli Amerikan yapımı sinema filmi Dangerous Minds'ın film müziği olarak kullanılmıştı. 'Gansta's Paradise' dünyanın en çok montajlanan şarkılarından biri.
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