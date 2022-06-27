Son Dakika: Ürdün'de tanker patladı: 10 kişi öldü
Son dakika gelişmesi... Ürdün'ün Akabe Limanı'nda devrilen tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişinin öldüğü, 250’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yayımladığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankerin devrildiğini ve patlama sonucu oluşan sızıntı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetti.
Açıklamada, Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedildi.
Patlamanın ardından bölgenin boşaltıldığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan Ürdün Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Bişr el-Hasavne'nin olayın yansımalarını öğrenmek üzere Akabe'ye gittiği bilgisi paylaşıldı.
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