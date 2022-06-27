Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında odun kesmeye giden Nejdet O.(27), bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı. N.O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:27
Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı
Abone Ol google-news

Pervari'ye bağlı Doğan köyüne 6 kilometre uzaklıkta bulunan ormana odun kesmeye giden Nejdet O., bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine Nejdet O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nejdet O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, patlamayla ilgili jandarmanın yaptığı çalışma sürüyor. 
 


Siirt patlama Pervari
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler