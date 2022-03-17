Volodimir Zelenski Almanya Parlamentosu'nda konuştu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video konferans ile Almanya Parlamentosu'na bağlandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video konferans ile Almanya Parlamentosu'na bağlandı.
Devlet Başkanı "Rus ordusu binlerce kişiyi öldürüyor. Siviller ve askerler arasında bir ayrım yapmaksızın saldırıyor. Dün yine saldırılar devam etti, doğumhaneyi hedef aldılar. İnsani yardımın da kente girmesine izin vermiyorlar, vatandaşlarımızı korumamıza izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı.
Zelenski sözlerine "Burada bizim halkımızın öldürülmemesi için bir hava köprüsü kurulabilirdi. Ben 2. Dünya Savaşını yaşamışlara seslenmek istiyorum. 80 yıl sonra size seslenmek istiyorum, bir daha savaşın yaşanmasına izin vermemeniz gerekiyor. Siyasetçiler bizim neden bunu yapmak istediğimizi anlamak istemiyor. Onlar bizim özgür bir ülkede yaşamak ve başka bir ülkenin boyunduruğuna girmemek için çabaladığımızı görmek istemiyor. Aramıza bir duvar ördüler ve bizi göremiyorlar" şeklinde devam etti.
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