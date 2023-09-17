Son dakika: Yardıma giden Türk konvoyu kaza yaptı
Son dakika... Libya'daki sel felaketi sebebiyle yardıma giden Türk konvoyu, kaza yaptı.
Libya'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla Derne kentine giden Türk yardım konvoyu, Derne kenti yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kaza sonucunda ölü ve yaralı Türk vatandaşlarının olduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), sel felaketinin sebebiyle Derne kentinde, 11 bin 300 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
BM ayrıca, yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Libya için acil durum fonundan 10 milyon dolarlık destek ayırdığını açıkladı.
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