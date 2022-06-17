Son Dakika: Yetkili AFP'ye konuştu, Selman Türkiye'ye geliyor

AFP'de yer alan habere, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 10:24
Son Dakika: Yetkili AFP'ye konuştu, Selman Türkiye'ye geliyor
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrasında normalleşme adımları atılmaya devam ediyor.

Geçen ay AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretlerinde bir araya geldiği ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye’ye geleceği duyuruldu. 

AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.


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