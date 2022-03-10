Zelenski duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturulacak

10 Mart 2022 Perşembe, 02:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi.

Zelenski, Telegram kanalından yayınladığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da sivillerin tahliye sürecine değinen Zelenski, şunları kaydetti:

"Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız."

"MARİUPOL'DEKİ HAVA SALDIRISINDA 17 KİŞİ YARALANDI"

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki doğum hastanesine hava saldırısı düzenlediğine dikkati çeken Zelenski, saldırıda 17 kişinin yaralandığını söyledi.

Bunun "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Zelenski, "İşgalcilerin, Mariupol'deki eylemleri vahşetin ötesindedir" değerlendirmesini yaptı.

Mariupol kentinin Donetsk bölgesinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenski, "Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız. Ya siz?" şeklinde konuştu.

"BATILI ÜLKE LİDERLERİ CESARETLİ OLMALI"

Ukrayna hava sahasının güvenliğinin sağlanması için çabaladıklarını dile getiren Zelenski, Batılı ülke liderlerinin bu konuda "cesaretli olması" gerektiğini vurguladı.

Zelenski, "Onlar, ya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü Rus füzeleri ve bombalara kapatmalı ya da bunu yapmamız için savaş uçaklarını bize vermelidir. Kararsız duraklama, artık ölümcül hale geldi" ifadelerini kullandı.