Son Dakika: İsrail ve Filistin arasında ateşkes başladı

07 Ağustos 2022 Pazar, 23:41

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 3 gündür devam ederken, İsrail, Filistin ile Mısır'ın arabuluculuğunda yaptıkları görüşmeler sonucunda ateşkesin yerel saatle 23.30'da başlayacağını doğruladı.

İsrail Başbakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Kamu Diplomasisi Başkanı, ateşkesin 23.30'da yürürlüğe gireceğini doğruladı. İsrail devleti, Mısır'a çabaları için teşekkür ediyor. Ateşkes ihlal edilirse, İsrail devleti, zorla karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail devleti, sakinlerinin günlük rutinlerini ihlal edecek hiçbir etkene izin vermeyecek” denildi.

FİLİSTİN İSLAMİ CİHAT ÖRGÜTÜ ATEŞKES SAATİNİ AÇIKLAMIŞTI

Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Sözcüsü Muhammed el-Hindi ise yaptığı açıklamada, İsrail ile üç gün süren yoğun çatışmayı sona erdirmek için Kahire'nin aracılık ettiği ateşkesi kabul ettiklerini ifade etmiş, ateşkes anlaşmasına müzakerecilerin Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Cenin lideri Bassem Saadi'nin serbest bırakılmasını dahil etmek için çalıştıklarını aktarmıştı. Kısa süre önce Cenin'de tutuklanan Saadi, İsrail ile Filistin İslami Cihat Örgütü arasında saldırıların başlamasına neden olan tetikleyici olaylardan biriydi.

ATEŞKESİN 20.00'DE BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail'in ateşkes teklifini teklifi kabul ettiğini ifade etmiş, Mısır'ın ateşkes çabalarına aşina olan bir Filistinli yetkili ise, söz konusu ateşkesin yerel saatle saat 20.00'de yürürlüğe gireceğini aktarmıştı. Ancak İsrailli bir kaynak ise, ateşkes görüşmelerin hala "ilerlemeye" devam ettiğini belirtmiş, "Ateşkes olacağı kesin değil" ifadelerini kullanmıştı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE CAN KAYBI 43'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybının 43'e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı.