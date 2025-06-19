Soroka Hastanesi vuruldu, İsrail saldırı hazırlığında: Tahran'a tehdit dolu sözler!

﻿İsrail Sağlık Bakanı Uriel Buso, İran’ın Be’er Şeva kentinde bulunan Soroka Tıp Merkezi’ni hedef alan İran'ın füze saldırısına sert tepki gösterdi.

İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Buso, “Bu, İran rejiminin işlediği açık bir savaş suçudur” dedi.

Sağlık Bakanı, hastanelerin savaşta bile korunması gereken yapılar olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Soroka Tıp Merkezi Genel Direktörü Prof. Shlomi Kodesh, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında saldırının ayrıntılarını paylaştı.





GENİŞ ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Kodesh, “Füze, hastanenin eski cerrahi servis binasına isabet etti. Burası birkaç gün önce boşaltılmıştı. Ancak hastane yerleşkesinde başka binalarda da geniş çaplı hasar oluştu” dedi.

Saldırı sırasında hastanedeki tüm hasta ve personelin sığınaklara alındığını belirten Kodesh, çoğu patlama şokuyla yaralanan bazı kişilerin hafif şekilde etkilendiğini söyledi.

Yetkililer, hasarın boyutunu belirlemek ve hangi bölümlerin hizmet verebileceğini tespit etmek üzere çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Prof. Kodesh, hastanenin kapasitesinin sınırlı hale geldiğini vurgulayarak, “Halktan, yalnızca hayati durumlarda hastaneye başvurmalarını rica ediyoruz. Mevcut hastalarımızın bir kısmı diğer sağlık merkezlerine sevk edilecek” açıklamasında bulundu.

“BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın saldırısına sert karşılık verileceğini duyurdu.

Netanyahu, “İran’ın terörist zorba rejimi, Soroka Hastanesi’ni ve ülkemizin merkezindeki sivilleri hedef aldı. Bu saldırının bedelini Tahran’daki zorbalara ödeteceğiz” ifadelerini kullandı.





“BEBEKLER, ANNELER VE YAŞLILAR HEDEF ALINDI”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da saldırıya ilişkin açıklamasında sivillerin doğrudan hedef alındığını söyledi.

Herzog, “Yoğun bakımda bir bebek, başucunda bekleyen bir anne, yataklar arasında koşturan bir doktor, huzurevinde yaşlı bir sakin… İran’ın füze saldırılarında hedef alınanlar bunlardı” dedi.

Herzog, Soroka Hastanesi çalışanlarına, hastalara ve Be’er Şeva’daki tüm vatandaşlarına destek mesajı verdi:

“Bugün yaşananlar bize bir kez daha neyi savunduğumuzu ve hangi değerler uğruna mücadele ettiğimizi hatırlatıyor.”

“İRAN'A SALDIRILAR ŞİDDETLENECEK”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın Perşembe günü İsrail’in çeşitli şehirlerine balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından, İran’a yönelik askeri operasyonların şiddetlendirilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna (IDF) “İran’daki stratejik hedeflere yönelik saldırıların artırılması” talimatını verdiklerini belirtti.

Katz, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i doğrudan hedef alarak sert ifadeler kullandı:

“Korkak İran diktatörü, korunaklı sığınağının derinliklerinden çıkarak İsrail’deki hastaneleri ve konutları kasten hedef alıyor.”





Bu saldırıların en ağır savaş suçları arasında yer aldığını belirten Katz, “Hamaney bu suçların hesabını verecek” dedi.

Katz, İsrail’in sadece füze rampalarını değil, İran’daki rejim yapısını da hedef almayı amaçladığını belirtti:

“Başbakan ve ben, İsrail Devleti’ni tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve Ayetullah rejimini istikrarsızlaştırmak amacıyla İran’daki stratejik hedeflere ve Tahran’daki hükümet binalarına yönelik saldırıların yoğunlaştırılması talimatını verdik.”