Soruşturma büyüyor, skandallar artıyor: Yolsuzluk soruşturmasında üçüncü tutuklama!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:04

Güncelleme: 25.04.2024 - 13:04

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı içerisindeki en büyük skandal olan ve giderek genişleyen soruşturma, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ay açıklaması beklenen hükümet değişikliği öncesinde siyaset ve medya dünyasını sarsmış durumda.

Mahkeme, Olimpsitistroy adlı inşaat şirketinin kurucu ortağı olan Alexander Fomin'in Ivanov'a ve Ivanov'un yakın ortağı olan ve gözaltında bulunan Sergey Borodin'e rüşvet verdiğinden şüphelenildiğini söyledi.

Mahkeme adına konuşan sözcü, “Ivanov ile güven ilişkisi içinde olan” Fomin'in Ivanov, Borodin ve diğerlerine ücretsiz hizmet sağlamış olabileceğini belirtti. “Ayrıca, Fomin ve diğer (kimliği belirsiz) kişiler, organize hareket ederek, Ivanov’a mülk ve mülklere bağlı hizmetler halinde büyük miktarda rüşvet verdiler” diye ekledi.

Rus ekonomi gazetesi Kommersant, soruşturmayı yürüten yetkililerin Ivanov'un, şirketinin yüz milyonlarca dolar değerindeki ihaleleri kazanmasına yardımcı olması karşılığında Fomin'den komisyon aldığını söyledi.

‘MASUMUM’

Masum olduğunu irdeleyen Ivanov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Salı günü iş yerinde tutuklandı. Suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ivanov, skandaldan büyük oranda etkilenen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yakın bir müttefikiydi. Rus devleti haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Şoygu, Ivanov'un tutuklanmasının ardından yardımcısını görevden aldı. TASS, yetkililerin Ivanov ve ailesinin tüm banka hesaplarına ve mülklerine el koyduğunu söyledi.

Bazı analistler, soruşturmanın kendisini Şoygu’yu zayıflatmak için amaçlanmış bir hamle olarak görüyor. Putin’in seçimden hemen sonra yeni bir hükümet kuracak olması, Rusya’nın elitleri arasında yaşanan gerilim ve rekabeti yükseltiyor. Soruşturma, bu çekişmenin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Ancak Şoygu'nun görevine devam etmesi bekleniyor. Savunma Bakanı yönetiminde Rus güçleri Ukrayna'da ivmeyi kendi lehlerine yeniden ele geçirdi ve son iki ayda bir dizi önemli kazanım elde etti.

LÜKS İÇİNDE BİR YAŞAM

2016'dan bu yana bakan yardımcısı olarak görev yapan Ivanov, savaşın başlamasından bu yana harcamaları hızla artan savunma bakanlığında mülk yönetimi, konut, inşaat ve ipoteklerden sorumluydu.

Kendisi ve lüks harcama alışkanlıkları, uzun süredir Rus gazetecilerin araştırma konusu oluyordu.

Muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin başkanlığını yaptığı Rusya Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Ivanov ve ailesinin yatlar, helikopterler, elmaslar ve Moskova'da 19. yüzyıldan kalma bir malikane de dahil olağanüstü harcamalar yaptıklarını ve yakın zamanda Fransız Riviera’sında lüks tatillere çıkmalarının üzerinde duruyor.

Forbes dergisi Ivanov'u Rusya'nın güvenlik yapılanmasındaki en zengin adamlardan biri olarak listeledi.