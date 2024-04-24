Rus ordusunda yolsuzluk skandalı: Savunma bakanına yakın isim tutuklandı!

Rus güvenlik güçleri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun vekili Timur Ivanov'u “büyük miktarda rüşvet aldığı” gerekçesiyle tutukladı. Aylar önce başlayan soruşturma sonucu tutuklanan vekil için 15 yıl hapis cezası isteniyor. Ivanov, Rusya'nın güvenlik sektöründeki en zengin kişilerden biri olarak Forbes listesine girmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:42
Rus ordusunda yolsuzluk skandalı: Savunma bakanına yakın isim tutuklandı!
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Rusya Savunma Bakanı Vekili Timur Ivanov, Salı günü yolsuzluk yaptığı sebebiyle evinde tutuklandı. Tutuklama, 2022’de başlayan savaşın ilk günlerinden beri Rusya’da yaşanan en büyük yolsuzluk davasında gerçekleşti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Timur Ivanov’un “büyük miktarda rüşvet” alması dolayısı ile tutuklandığı belirtildi. Kremlin, Putin’in ve Şoygu’nun durum ile ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

“SORUŞTURMA DÜN BAŞLAMADI”

2016’da vekil olarak göreve gelen Ivanov, Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak mülk yönetimi ve ev inşasının yanında ev ipoteklerinden de sorumlu idi. 48 yaşındaki Ivanov’un, Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından aylardan beri soruşturma altına alındığı Rus yetkililer tarafından belirtildi.

Rus gazetesi Izvestia, Ivanov ile aynı zamanda başka şahışların da tutuklandığını, fakat bu şahısların kimliklerinin bilinmediğini iddia etti. TASS haber ajansına konuşan isimsiz bir yetkili, “bu soruşturma ne dün, ne dünden önceki gün, ne de geçen ay başladı” diyerek soruşturmanın uzun soluklu olduğunu vurguladı.

TİMUR IVANOV KİMDİR?

Moskova'da 1973 yılında doğan Timur Ivanov, Moskova Devlet Üniversitesi matematik bölümünden mezun oldu ve tezini nükleer enerji santrallerinin inşası için organizasyon modelleri üzerine tamamladı.

Rusya'nın nükleer enerji sektöründe yükseldi ve enerji bakanının danışmanı olarak çalıştıktan sonra o sırada vali olan Şoygu'nun yönetiminde Moskova bölgesi hükümetinin başkan yardımcısı oldu.

Ivanov, 2013 yılından itibaren yüksek güvenlikli tesislerde konut inşa eden Savunma Bakanlığı'na bağlı inşaat şirketinin başına geçti. Şirket, aynı zamanda askerlere de konut sağlıyor.

Forbes dergisi, Ivanov'u Rusya'nın güvenlik sektöründeki en zengin kişilerden biri olarak listesine aldı.


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