Güney Afrika'da yolsuzluk iddiası: Parlamento Başkanı istifa etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Parlamento Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifasını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 08:29
Güney Afrika'da yolsuzluk iddiası: Parlamento Başkanı istifa etti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Parlamento Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, parlamentoya sunduğu istifa mektubunda görevden ayrılmasının kendisine yöneltilen suçlamaların göstergesi olmadığını belirterek, "Güney Afrika halkını temsil eden hükümet sistemimizin en üst kurumu olan parlamentomuzun bütünlüğünü ve kutsallığını korumak için böyle bir karar verdim" ifadesini kullandı.

Mapisa-Nqakula, iddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında göreve devamının mümkün olmadığını vurgulayarak, yasamanın koruyucusu olarak, parlamentonun işleyişini kusursuz sürdürerek bütünlüğünü koruma ve muhafaza etme konusunda sorumluluk sahibi olduğunu bildirdi.

Yöneltilen yolsuzluk suçlamaları hakkında temize çıkacağını belirten Mapisa-Nqakula, masumiyetini koruduğunu ve itibarını geri kazanmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Mapisa-Nqakula, üst düzeyde görev fırsatı verdikleri için iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresine (ANC) teşekkürlerini sunarak partiye bağlılığını sürdüreceğini beyan etti.

ANC'den yapılan açıklamada, Mapisa-Nqakula'nın istifasının partinin itibarını korumak adına olduğu vurgulandı.

Mapisa-Nqakula hakkında 2012-2021 yıllarında savunma bakanı olarak görev aldığı dönemde bir ihale için en az 4 milyon Güney Afrika randı (yaklaşık 210 bin dolar) rüşvet ve kara para aklama suçlarına karıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Parlamento Başkanı, hakkındaki suçlamaları reddederek 22 Mart'ta izne ayrılmıştı.


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