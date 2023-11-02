Soruşturma ortaya çıkardı... Johnson'dan bilim insanlarına skandal Covid sorusu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:23

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:23

Koronavirüs salgını sırasında Downing Street'te bulunan eski başbakanın, bu fikri bir YouTube videosu izledikten sonra edindiği düşünülüyor.

Zira söz konusu videoyu, içlerinde üst düzey sağlık uzmanları ve Downing Street yetkililerinin de bulunduğu bir WhatsApp grubuna gönderdiği bilgisi de soruşturmada yer aldı.

"EN DÜŞÜK NOKTALARDAN BİRİ"

Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, sunduğu yazılı açıklamada, dönemin başbakanını "pandemi sırasında yanlış bilgi yaymakla" suçladı ve saç kurutma makinesi olayını örnek gösterdi.

Cummings, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Johnson'un, Covid'i öldürmek için burnuna saç kurutma makinesi tutan bir adamın videosunu yayması. Dahası, CSA (Baş Bilimsel Danışman) ve CMO'ya (Baş Tıbbi Görevli) ne düşündüklerini sorması ulaştığımız en düşük noktalardan biriydi."

CSA Sir Patrick Vallance, soruşturma kapsamında incelenen pandemi günlüklerinde, Johnson'ın "yaşlı insanların kaderlerini kabul etmeleri ve gençlerin hayatlarına devam etmelerine izin vermeleri konusunda takıntılı" olduğunu yazdı.