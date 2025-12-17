Sosyal medya fenomeni 10. kattan atılarak öldürüldü

Brezilya’da yaşam tarzı içerikleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva, eşi tarafından 10. kattaki balkonlarından atılarak öldürüldüğü iddiasıyla gündeme geldi. Olayla ilgili eşi Alex Leandro Bispo dos Santos, femisid şüphesiyle tutuklandı.

Olay, São Paulo’daki çiftin yaşadığı apartmanda meydana geldi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, ölümcül olaydan önce çift arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.

Acil yardım ekipleri olay yerine ulaştığında, Bispo dos Santos’un eşinin cansız bedenini bina girişinde kucağında tuttuğu belirtildi.

Şüpheli, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne sürdü.

Ancak polis, güvenlik kamerası görüntülerinin bu iddiayla çeliştiğini açıkladı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, görüntülerde Gomes da Silva’nın ölümünden hemen önce bir dizi fiziksel saldırıya maruz kaldığının görüldüğünü bildirdi.

Kayıtlara göre Bispo dos Santos’un, apartman otoparkında eşine vurduğu, saldırının asansör içinde de devam ettiği ve kadını boğazından tutarak sürüklediği tespit edildi. Görüntülerde, Gomes da Silva’nın asansör kapısına tutunarak kaçmaya çalıştığı, şüphelinin ise onu zorla dışarı çektiği görülüyor.

Yaklaşık bir dakika sonra şüphelinin asansöre yalnız başına geri döndüğü ve yere çöktüğü, kısa süre sonra ise genç kadının 10. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

9 GÜN SONRA TUTUKLANDI

Olaydan dokuz gün sonra, Alex Leandro Bispo dos Santos, kadın cinayeti (femisid) şüphesiyle gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Ceará eyaletinden São Paulo’ya yeni bir hayat kurmak için taşınan Maria Katiane Gomes da Silva, sosyal medyada makyaj, seyahat ve sağlıklı yaşam içerikleri üretiyor, giderek büyüyen bir takipçi kitlesine ulaşıyordu.

Genç kadının, önceki bir ilişkisinden bir kızı olduğu öğrenildi.