Sosyal medya fenomeni Fas’ta sırra kadem bastı

31 yaşındaki Rachel Kerr’in, Fas’ın Agadir kentinde konakladığı her şey dahil otelden cumartesi günü ayrıldıktan sonra kaybolduğu bildirildi.

Ailesine göre Kerr, otelden çıkış yaptıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Kuzeni Claire Hill, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Kerr’in en son Caribbean Village adlı otelde kaldığını belirterek, “Cumartesi günü çıkış yaptı ve o zamandan beri kendisinden haber alamıyoruz. Telefonu kapalı” ifadelerini kullandı.

Kerr’in ailesi, İngilizce, Fransızca ve Arapça hazırlanan kayıp ilanlarını paylaşarak bilgi sahibi olanlardan destek istedi.

Hill, “Güvenliği konusunda ciddi endişelerimiz var. Onun nerede olduğu ya da kimlerle temas kurmuş olabileceği hakkında bilgisi olanların bizimle iletişime geçmesini istiyoruz” dedi.

Genç kadının birlikte seyahat ettiği öne sürülen bir kişi, Kerr’in kaybolmadan önce maddi sıkıntı yaşadığını ve “tamamen parasının bittiğini” iddia etti. Bu durumun Kerr’i daha savunmasız hale getirmiş olabileceği belirtiliyor.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kerr’in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımın 13 Nisan tarihli olduğu ve Fas’tan bir fotoğraf içerdiği görüldü.

Yaklaşık 9 bin takipçisi bulunan Kerr’in, sosyal medyada seyahat içerikleri paylaştığı ve kendi turizm ile modellik girişimini başlatmaya çalıştığı ifade edildi.

Ailesi, genç kadının bir haftadan uzun süredir kayıp olduğunu belirterek polis ekiplerinin de olaya dahil olduğunu açıkladı.

Yetkililerin Kerr’in bulunması için başlattığı çalışmalar sürüyor.