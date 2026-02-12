Sosyal medya fenomeni, maymun saldırısına uğradı

Almanya’da milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Julia Beautx, Tayland’ın güneyindeki Krabi kentinde tatil yaparken maymun saldırısına uğradı. 26 yaşındaki influencer, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

4,1 milyon takipçili Beautx, popüler bir plajdaki maymun yürüyüş parkurunu ziyaret ettiğini belirterek, küçük bir maymunun aniden yanına geldiğini ve başına tırmandığını anlattı. Ancak kısa süre sonra olay kontrolden çıktı.

Genç fenomen, dört büyük maymunun daha üzerine koştuğunu, birinin omzuna, bir diğerinin bacağına atladığını söyledi. Beautx, “Yaşlı bir maymun baldırıma yapıştı ve sertçe ısırdı. Hiçbir şey yapamadım” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından çevredeki turistlerin yardımıyla maymunlar uzaklaştırıldı. İlk etapta yarasının ciddi olmadığını düşünen Beautx, aşılarının tam olduğunu belirterek tedaviye gitmedi. Ancak kısa süre içinde yaranın şişip renk değiştirmesi üzerine paniğe kapılarak hastaneye başvurdu.

Doktorların yarayı temizlediği, antibiyotik tedavisi uyguladığı ve daha sonra taburcu ettiği bildirildi.

Yaşadığı korku dolu anlara rağmen Beautx, saldırının Tayland tatilini tamamen gölgelemediğini ve programına devam ettiğini belirtti.

Tayland’da özellikle turistik bölgelerde insanlara alışkın olan makak türü maymunların zaman zaman saldırgan davranışlar sergileyebildiği biliniyor. Yetkililer, ziyaretçilere hayvanlarla temas kurmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.