Sosyal medyada viral oldu: Trombon ile ayı kovaladı!
Kanada'daki Aziz John Akademisi'nde müzik öğretmeni olan Tristan Clausen, okulun bahçesinde dolaşan bir ayıyı trombon çalarak uzaklaştırdı.
Kanada'nın Batısındaki Shawnigan'da yer alan Aziz John Akademisi'nde müzik öğretmenliği yapan Tristan Clausen, 27 Mayıs'ta, okulun penceresinden dışarı baktığında bir kara ayının civarda dolaştığını gördü.
Önce duruma şaşıran Clausen, öğrencilerin cama vurmasına rağmen ayının okul çevresinde dolaşmaya devam ettiğini fark edince, trombonunu kullanarak yüksek sesler çıkartmaya başladı. Seslerden ürken ayı kısa sürede okuldan uzaklaştı.
"15 DAKİKALIK ŞÖHRETİN TADINI ÇIKARIYORUM"
Okulun öğretmenlerinden Makayla Mitchell'in filme aldığı videoda, öğrencilerin çok heyecanlandığı ve bir öğrencinin "Bence sevebilirim, çok tatlı, o kadar da tehlikeli değil" dediği duyuluyor. Mitchell, bu yorumlar üzerine, "Sizi öldürebilir" diyerek öğrencileri uyarıyor.
Clausen'in Facebook ve Twitter'dan paylaştığı, "Kırda ders: az önce bir ayıyı trombon ile kovaladım" ve "15 dakikalık şöhretin tadını çıkarıyorum" başlıklı iletilere çok sayıda yorum geldi.
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