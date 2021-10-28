Sosyal medyadan yanıt verdi: Musk'tan 'milyarderlere vergi tasarısı'na tepki

28 Ekim 2021 Perşembe, 10:25

Tesla CEO’su Musk, Washington Post muhabiri Christian Davenport’un, teklif edilen planda Musk ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un önümüzdeki beş yıllık dönemde 50 milyar dolar ve 44 milyar dolara kadar çıkabilecek vergi faturalarının Mars’a yönelik bir misyon için kullanılabileceği yolundaki paylaşımına yanıt verdi.

Tesla hisselerindeki güçlü artışın etkisi ile net serveti 292 milyar dolara ulaşan Musk, Twitter yoluyla milyarderler vergisi aleyhine açıklamalarda bulundu.

Elon Musk, Demokratların en fazla kendi servetini vurabilecek ‘milyarderlere vergi’ konusuna ağırlık vermesi ile birlikte, parasını ‘insanlığın Mars’a ulaşması ve aklın ışığını korumak” için kullanmayı planladığını söyledi.

Musk, daha önce yaptığı paylaşımda, asıl sorunun harcamalar olduğunu ve tüm milyarderlere yüzde 100 vergi getirmenin ABD’nin ulusal borcunda sadece “küçük bir etkisinin” olacağını kaydetmişti.

-BloombergHT