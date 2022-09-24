Sosyal medyaya bomba gibi düştü: Çin'de darbe iddiası
Sosyal medyada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tutuklandığı ve ev hapsinde olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Şi, Çin Komünist Partisi eski daimi üyesi ve bir grup tarafından ev hapsinde tutuluyor.
Sosyal medyada yayılan ve mizah konusu olan iddia şöyle:
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping liderliğindeki bir grup, Çin Devlet Başkanı Şi'yi ihanetle suçlayarak ordu ile işbirliği yaptı. Komite, Şi'yi ev hapsine aldı.
Çin'de dün 600'den fazla uçuş ve çok sayıda tren seferi iptal oldu. Seyahat kararlarının Çin ordusu tarafından alınması sebebiyle ülkede askeri bir hareketlilik olduğu şüphesi ortaya atıldı. Sosyal medyada, askeri bir konvoyun Pekin'e girdiğini gösteren video ise şüpheleri arttırdı.
TEK ADAM OLMA YOLUNDA
ÇKP'nin en üst yönetim birimi Daimi Komite, tek adam olma yolunda ilerleyen Şi'yi saf dışı bıraktığı da iddialar arasında.
Mao'nun ölümünün ardından Çin liderleri en fazla iki dönem başkanlık yapabiliyordu. Şi bu düzeni değiştirmek için bir dizi eylemde bulundu. Çin ordusu (PLA) Şi'nin Semerkant dönüşünü bekledi ve uçaktan indiğinde vatana ihanetten tutukladı.
YURT DIŞINA ÇIKTIĞINDA PLANLANDI
Başkan Şi, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı için yurtdışına çıktığında ordunun harekete geçtiği ve Şi'nin yetkilerinin kaldırıldığı iddia ediliyor. Ayrıca ülkede karşı bir darbe olmaması için büyük bir askeri konvoyun Pekin'e girerek şehri kontrol altına aldığı ve giriş-çıkışları kapattığı söylentiler arasında yer alıyor.
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