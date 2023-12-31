Sosyal medyaya yansıdı: 'Ukrayna down sendromluları cepheye sürdü' iddiası
24 Şubat'ta başlayan ve hala devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin sosyal medyaya yeni bir video yansıdı. Sosyal medyadaki videoya göre, "Ukrayna ordusunun, down sendromlu kişileri cepheye gönderdiği" iddia edildi.
Rusya ile arasındaki savaşı devam eden Ukrayna'nın, "Down sendromlü kişileri askere aldığı" iddiası sosyal medyaya yansıdı.
The Paradise News'te yer alan haberde, öne sürülen iddianın sosyal medyaya yansıyan görüntüsünde, Down sendromlü bir askerin, diğer askerler tarafından zorbalığa uğradığı görüldü.
Görüntüyü çeken kişinin, siperde oturmuş elinde sopaya benzeyen ağaç parçası tutan Down sendromlu kişiye "Bize kimi gönderdiklerine bir bakın!" dediği duyuldu.
Görüntüde ayrıca, down sendromlu kişinin "ne oluyor orada evlat? sorusuna "Ben görevdeyim" dediği yer alırken "Silahın nerede?" diye sorusuna "Bana hala bir tane vermediler" cevabını verdiği duyuldu.
Down sendromlu kişi, "Moskal'ları (etnik hakaret) öldürmek için mi" burada olduğunu soran görüntüyü çeken kişiye "olumlu" yanıt verdiği görüldü.
Görüntüde ayrıca, Down sendromlu kişiye patlama şaka yapıldığı ve saklanmaya zorlandığı görülürken aynı zamanda diğer kişilerin kahkaha attığı duyuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2024 MTV oranları belli oldu!
- Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Cep telefonu yurtdışı kayıt harcı ve pasaporta dev zam!
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- Bursa'da korkutan deprem!
- Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
- Süper Kupa krizi sonrası 'kayıp' aranıyor!
- Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü!
- 'Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş'