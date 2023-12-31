Sosyal medyaya yansıdı: 'Ukrayna down sendromluları cepheye sürdü' iddiası

Yayınlanma: 31.12.2023 - 16:22

Güncelleme: 31.12.2023 - 16:22

Rusya ile arasındaki savaşı devam eden Ukrayna'nın, "Down sendromlü kişileri askere aldığı" iddiası sosyal medyaya yansıdı.

The Paradise News'te yer alan haberde, öne sürülen iddianın sosyal medyaya yansıyan görüntüsünde, Down sendromlü bir askerin, diğer askerler tarafından zorbalığa uğradığı görüldü.

Görüntüyü çeken kişinin, siperde oturmuş elinde sopaya benzeyen ağaç parçası tutan Down sendromlu kişiye "Bize kimi gönderdiklerine bir bakın!" dediği duyuldu.

Görüntüde ayrıca, down sendromlu kişinin "ne oluyor orada evlat? sorusuna "Ben görevdeyim" dediği yer alırken "Silahın nerede?" diye sorusuna "Bana hala bir tane vermediler" cevabını verdiği duyuldu.

Down sendromlu kişi, "Moskal'ları (etnik hakaret) öldürmek için mi" burada olduğunu soran görüntüyü çeken kişiye "olumlu" yanıt verdiği görüldü.

Görüntüde ayrıca, Down sendromlu kişiye patlama şaka yapıldığı ve saklanmaya zorlandığı görülürken aynı zamanda diğer kişilerin kahkaha attığı duyuldu.