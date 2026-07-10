Sosyalist Enternasyonal'den İmamoğlu davasına sert tepki:

Sosyalist Enternasyonal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, yargılama sürecine tepki gösterdi.

9 Temmuz 2026 tarihli açıklamada, Türkiye'de çok sayıda belediye başkanının görevden alındığı, tutuklandığı veya yerlerine kayyum atandığı belirtilirken, Ekrem İmamoğlu'nun hukuki haklarının da 'bir kez daha ihlal edildiği' belirtildi.

Açıklamada, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında başlayan duruşmada İmamoğlu'nun 142 ayrı suçlamaya yanıt vermek zorunda kaldığı ve hakkında toplam 2 bin 352 yıl hapis cezası talep edildiği ifade edildi.

Sosyalist Enternasyonal, İmamoğlu'nun birlikte yargılandığı sanığın ifadesini dinlemesine izin verilmediğini belirterek, bunun adil yargılanma hakkını açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtti.

"TEK BİR DELİL SUNULAMADI"

Açıklamada, savcılığın henüz tek bir delil ortaya koymadığı öne sürülürken, buna karşın savunma tarafına süre sınırlaması getirildiğinin altı çizildi.

CHP'ye yönelik yargı süreçlerine de değinilen açıklamada, partinin son aylarda yargı yoluyla hedef alındığı ifade edilerek, yaşananların "hukukun siyasi amaçlarla yönlendirilmesinin bir örneği olduğu" kaydedildi.

DAYANIŞMA MESAJI

Sosyalist Enternasyonal, açıklamasının sonunda Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un daha önce dile getirdiği değerlendirmelere atıfta bulundu.

Açıklamada, İmamoğlu'nun savunma hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yinelendi ve bu duruma tepki gösterildi.

İşte, o açıklamanın tam metni:

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yargılamasına ilişkin açıklama

Türkiye'de tutuklanan, görevden alınan veya yerlerine başkalarının atandığı belediye başkanı sayısının rekor seviyeye ulaşmasının ardından, dün tüm dünyanın gözü önünde Ekrem İmamoğlu'nun yasal hakları bir kez daha elinden alındı.

Dikkat çekici bir tesadüf sonucu, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında başlayan duruşmada İmamoğlu'ndan, toplam 2 bin 352 yıl hapis cezası talebi içeren 142 ayrı suçlamaya yanıt vermesi istendi. Duruşma altı oturum ve yedi saat sürdü.

İmamoğlu'nun ayrıca, davada birlikte yargılandığı sanığın ifadesini dinlemesi engellendi. Bu durum, kendi yargılamasında hazır bulunma hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Dikkat çekici olan bir diğer husus ise savcılığın bugüne kadar tek bir delil dahi ortaya koymamış olmasıdır. Buna karşın savunma tarafına katı süre sınırlamaları uygulanmıştır.

İmamoğlu'nun partisinin, tutukluluğu süresince baskınlara maruz kalması ve parti yönetiminin yargı yoluyla hedef alınması dikkate alındığında, bunun açıkça 'hukukun siyasi amaçlarla yönlendirilmesi' örneği olduğu görülmektedir. Bu durum, demokrasinin yalnızca kâğıt üzerinde var olamayacağını, adaletin ise bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini göstermektedir.

Sosyalist Enternasyonal olarak Ekrem İmamoğlu ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor; Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor tarafından da dile getirildiği üzere, Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesini güçlü şekilde kınıyoruz.