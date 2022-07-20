Şoygu, "Batı" askeri birliğini denetledi: Kontrol altına alınan bölgeleri koruyun

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Batı" askeri birliğine, Ukrayna ordusunun saldırılarını sert şekilde engelleme talimatı verdi.

AA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:04
Şoygu,
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" Rus askeri birliğini denetledi.

Sergey Şoygu, "Rusya ile sınır bölgelerinde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını imha etme etkinliğini artırma ve ele geçirilen yerleşim birimlerine yönelik saldırıları sert şekilde engelleme" talimatı verdi.

Şoygu, geçen hafta, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetleyerek, birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti.

Şoygu ayrıca, 18 Temmuz'da "Doğu" askeri birliğini de denetleyerek, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı vermişti.


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