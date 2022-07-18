Şoygu, orduya talimat verdi: Ukrayna'da uzun menzilli silahları vurun
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Doğu" askeri birliğine, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Doğu" Rus askeri birliğini denetledi.
Şoygu, bu birliğin saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, birlik komutanına, Ukrayna ordusunun uzun menzilli roketatar ve topçularını yüksek hassasiyetli silahlarla vurma talimatını verdi.
Bakan Şoygu, geçen hafta Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlemiş ve birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti.
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