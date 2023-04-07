SpaceX yörüngeye iletişim uydusu gönderdi

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Falcon-9 roketi, IS-40 adlı görev çerçevesinde yörüngeye iletişim uydusu göndermek üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:54
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ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yörüngeye iletişim uydusu gönderdi.

Kuzey Amerika'daki kullanıcılara kapsama alanı sağlayacak yüksek sabit konumlu iletişim uydusu Intelsat-40e'yi taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 12.30'da Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Maxar Technologies tarafından üretilen yaklaşık 5 bin 440 kilogram ağırlığındaki Intelsat-40e'nin bu görev kapsamında Kuzey Amerika'daki hava kirliliğini yüksek çözünürlükte ve saatlik olarak ölçecek NASA aracı TEMPO'ya ev sahipliği yapacağı öğrenildi.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.


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