SpaceX'in eski çalışanları "haksız yere" kovuldukları gerekçesiyle Elon Musk'ı dava etti

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'ten kovulan 8 kişi, "çalışma ortamını eleştirdikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddiasıyla şirketin sahibi Elon Musk'a dava açtı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 13:33
SpaceX'in eski çalışanları
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Dava başvurusunu California eyalet mahkemesine yapan müştekiler, 2022'de iş yerindeki sorunlar hakkında yönetime yazdıkları mektup nedeniyle kovulduklarını iddia etti.

Davacılar, mektupta imzası olan 4 kişinin mektubu gönderdikten hemen sonra, diğerlerinin ise iç soruşturmanın ardından işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA YER VERİLDİ

Dava dilekçesinde delil olarak Musk'ın sosyal medya paylaşımlarına da yer veren müştekiler, SpaceX'teki çalışma ortamının uygunsuzluğuna yönelik şikayetlerinin de sıklıkla göz ardı edildiğini savundu.

Davacılar, "haksız yere işten çıkarıldıkları" gerekçesiyle şirketten maddi tazminat talebinde bulundu.

Söz konusu dönemde, davacılar tarafından yönetime gönderilen mektupta, çalışma ortamından "hayvan barınağı" olarak bahsedilirken Musk'ın X platformundaki paylaşımlarının "utanç verici" olduğu belirtilmişti.


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