Sperm bağışçısı ülkeyi ayağa kaldırdı! 3 yıl boyunca yasak geldi
İngiltere'de 37 yaşındaki James MacDougall, sosyal medyadan reklam yaparak spermlerini bağışladı ve 15 çocuğun babası oldu. Düşük IQ'ye neden olan genetik bir hastalığı olduğunu saklayan MacDougall, İngiliz basınının gündemine oturdu.
Çocuk sahibi olamayan kişilerin başvurduğu bir yöntem olan ve dünyanın belli başlı ülkelerinde uygulanan ‘sperm bağışçılığı’ konulu bir dava İngiltere’de gündeme oturdu.
37 yaşındaki James MacDougall, bir sperm bağışçısı olarak 15 çocuğun babası oldu. Sperm bağışlarını eşcinsel çiftlere yapan MacDougall, reklamlarını sosyal medya üzerinden yayınlıyordu. İngiltere'de bir yargıç MacDougall'ın düşük IQ'ya ve gelişimsel gecikmeye yol açan tedavi edilemez bir kalıtsal durum olan Fragile X sendromuna sahip olduğunu ortaya koydu.
MacDougall, çocuklarında bu hastalık riskine sahip olacağını bilerek tedavi edilemez genetik durumunu açıklamadan sperm donörü olarak reklam yaptı.
MAHKEMEYE GİDEMEYECEK
Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’nin Derby kentindeki bir Mahkemenin yargıı adamın aynı zamanda çok az empati kurduğunu, çabuk sinirlendiğini, saldırganlaştığını ve istediğini alamayınca kontrolünü kaybettiğini ve istediğini yapmazlarsa insanları defalarca aradığına veya insanlarla iletişim kurduğuna dair bol miktarda kanıt bulunduğunu söyledi.
Mahkeme bir alışılmadık karara daha imza atarak adamın, yaşanan olaylarla ilgili olarak kendi haklarını aramak adına mahkemeye başvurmasına da üç yıl boyunca yasak getirdi.
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