Spotify krizi büyüyor: Şirket, 'Türkiye'den çekilme' sinyali verdi

Rekabet Kurumu geçtiğimiz günlerde Spotify hakkında resmî bir inceleme süreci başlattığını açıklamıştı. İnceleme kapsamında, şirketin Türkiye pazarında rekabeti zedeleyici uygulamalarla hareket edip etmediği araştırılıyor.

Aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun, Spotify’da dini değerlere yönelik saygısız içeriklerin bulunduğu yönündeki açıklamaları da tartışmayı alevlendirdi.

EMİNE ERDOĞAN TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Özellikle, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ı hedef alan çalma listelerini 'sinsi ve kışkırtıcı' olarak niteleyen Mumcu, bu içeriklerin “Türk milletinin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmadığını, toplumun birlik ve beraberliğini hedef aldığını” belirtti.

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, bahsi geçen çalma listeleri arasında en çok dikkat çeken başlıklar, “Emine Erdoğan’ın altın musluğu bozulduğunda dinlediği şarkılar” ve yine “Emine Erdoğan'ın sarayı temizlerken dinlediği şarkılar.”

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Spotify Türkiye, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, incelemeden haberdar olduklarını ve Rekabet Kurulu’yla işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Açıklamada, “Yasal çerçevelere tam uyum içinde faaliyet yürütüyoruz. Ancak soruşturmanın kapsamı hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz” ifadelerine yer verildi.

"ÜLKE PAZARINDAN TAMAMEN ÇEKİLEBİLİRİZ..."

The Times'a göre, Spotify ile Türk makamlar arasında tırmanan gerilim sadece içeriklerle sınırlı değil.

Hükümet, İsveç merkezli şirketin Türkiye’de fiziksel bir ofis açmasını talep ederken Rekabet Kurumu da şirket hakkında haksız rekabet iddiasıyla soruşturma başlattı.

Kurul, Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı ve telif dağıtımında adil olmayan uygulamalara başvurduğu iddialarını inceliyor.

The Times’a konuşan Spotify kaynakları, içeriklerin sansürlenmesine karşı olduklarını vurgularken, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’deki faaliyetlerin geçici olarak durdurulması ya da ülke pazarından tamamen çekilme şirketin değerlendirdiği senaryolar arasında yer almakta...

TÜRKİYE İLK ÖRNEK DEĞİL

2013 yılında Türkiye pazarına giren Spotify’ın ülkede milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

Şirket daha önce 2021 yılında, RTÜK’ün 'uygunsuz içerikleri' sansürleme tehdidi üzerine Türkiye’yle benzer bir kriz yaşamıştı.

Spotify’ın bir ülkeden çekilme tehdidinde bulunduğu son örnek ise 2023 yılında Uruguay ile yaşanan telif yasası anlaşmazlığıydı. Bu kriz daha sonra çözülmüş ve Spotify faaliyetlerine devam etmişti.

Türk hükümeti ise konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.