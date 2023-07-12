Srebrenitsa soykırımının 28'inci yılında Sırbistan'da anma töreni düzenlendi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:46

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:46

Başkentteki Cumhurbaşkanı Ofisi önünde toplanan kalabalık, soykırım kurbanları anısına mum yaktı, soykırımın unutulmaması mesajı gönderdi.

Belgrad'da, Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği tarafından gerçekleştirilen "Bir Annenin Eşarbı" projesi de sergilenirken, Srebrenitsa ve Bosna Hersek genelinden toplanan eşarpların sevdiklerini kaybeden kadınları temsil ettiği ifade edildi.

Bu arada, soykırımın 28'inci yılı kapsamında kimlik tespiti yapılan 30 soykırım kurbanı daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen kurban sayısı 6 bin 751'e yükseldi.

SREBRENITSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 28 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????