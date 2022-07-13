Sri Lanka Devlet Başkanı ülkeden ayrıldı: OHAL ilan edildi
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
Sri Lanka’da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Maldivler’e kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.
Sri Lanka merkezli gazete Mawbima’nın haberinde, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya yer verildi.
Açıklamada, ülke genelinde OHAL ilan edildiği, Batı Eyaleti’nde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı. Başbakan Wickremesinghe’nin güvenlik güçlerine, taşkınlık ve ayaklanma çıkarmaya çalışan kişileri gözaltına almaları emrini verdiği aktarıldı.
NELER OLMUŞTU?
Sri Lanka’da ekonomik krizle başlayan protestolar sonucu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk ederek Maldivler’e gitti.
Rajapaksa’nın henüz resmi olarak istifa etmemesi nedeniyle ülkede şu anda Devlet Başkanı seçilemiyor.
Sri Lanka medyası, Rajapaksa’nın bu hafta içinde Meclis Başkanı’na istifa mektubunu ileteceğini duyurdu.
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