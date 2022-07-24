Sri Lanka Devlet Başkanı Wickremesinghe: 'Şiddet içermeyen protestolara izin verilecek'
Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, "Şiddet içermeyen hükümet karşıtı protestolara izin verilecek" dedi.
Sri Lanka’da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar sırasında Sri Lanka’nın eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeden kaçmış ve e-mail yoluyla istifa etmişti. Eski Başbakan Ranil Wickremesinghe ise parlamentoda yapılan oylamada devlet başkanı seçilmiş ve yemin ederek göreve başlamıştı. Ülkede hükümet karşıtı protestolar devam ederken, geçtiğimiz cuma günü başkent Colombo’da güvenlik güçleri protestocuların kampına baskın düzenledi.
Sert müdahalelerin yaşandığı baskında 9 protesto lideri gözaltına alınırken, aralarında gazetecilerin de olduğu 50 kişi ise yaralandı. Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, "Şiddet içermeyen hükümet karşıtı protestolara izin verilecek. Ayrıca protestolarda can kaybı, yaralanma gibi durumların yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak" dedi.
EN KÖTÜ EKONOMİK KRİZ DÖNEMİ YAŞANIYOR
1948’de İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü ülkede hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen halk, krizden ülke yönetimini sorumlu tutuyor.
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