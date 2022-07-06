Sri Lanka duyurdu: Rusya'dan kredi desteği talep ettiler

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ekonomik krizle mücadele eden ülkesine kredi desteği talep etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:32
Sri Lanka duyurdu: Rusya'dan kredi desteği talep ettiler
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Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rajapaksa, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek yakıt ithalatı yapabilmek için Putin’den kredi desteği talep ettiğini aktardı.

SRİ LANKA'DA SON DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından Mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.


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