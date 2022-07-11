Sri Lanka Kentsel Kalkınma Bakanı duyurdu: Yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek
Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul etmesinin ardından yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceği bildirildi.
Sri Lanka Kentsel Kalkınma Bakanı Prasanna Ranatunga, yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceğini duyurdu.
Ranatunga, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmesi halinde parti liderlerinin 20 Temmuz'da yeni bir devlet başkanı seçmeye karar verdiğini söyledi.
Parti liderlerinin toplantısında, Rajapaksa'nın istifa etmesi halinde Parlamentonun 15 Temmuz'da toplanacağı, görev için adaylıkların 19 Temmuz'da kabul edileceği ve yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceği bildirildi.
NELER OLMUŞTU?
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.
Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.
Video Haberler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Erbakan’ın saklanan konuşması
- Ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
- Şentop'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara 7 uyarı