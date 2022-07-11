Sri Lanka Kentsel Kalkınma Bakanı duyurdu: Yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:45

Sri Lanka Kentsel Kalkınma Bakanı Prasanna Ranatunga, yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceğini duyurdu.

Ranatunga, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmesi halinde parti liderlerinin 20 Temmuz'da yeni bir devlet başkanı seçmeye karar verdiğini söyledi.

Parti liderlerinin toplantısında, Rajapaksa'nın istifa etmesi halinde Parlamentonun 15 Temmuz'da toplanacağı, görev için adaylıkların 19 Temmuz'da kabul edileceği ve yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceği bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.