Sri Lanka'da Başbakan Rajapaksa'nın istifa etmesi bekleniyor

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:44

Sri Lanka'da Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın bu hafta istifa etmesi bekleniyor. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Rajapaksa, bu hafta, iktidardaki Sri Lanka Halk Cephesi Partisi (SLPP) üyelerine bilgi verdikten sonra istifasını sunacak. İstifasının ardından Rajapaksa'nın parlamentodaki tüm partileri ortak bir kabine kurmaya davet edeceği tahmin ediliyor.

Muhalefetteki Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) yetkililerinden Tissa Attsnayake, geçici hükümet kurulursa şartlı destek vereceklerini açıkladı.

Öte yandan, ANI News'in haberine göre, Sri Lanka, Bangladeş'e olan 200 milyon dolarlık borcun ödeme süresini bir yıl daha uzattı. Ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da 6 Mayıs'ta yeniden olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ana muhalefetteki Birleşik Halk Gücü Partisi, hükümet için güven oylamasına gidilmesi isteğiyle 3 Mayıs'ta meclise gensoru önergesi vermişti.

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. "Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere, polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı. Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.