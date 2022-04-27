Sri Lanka'da Başbakanın ofisinin önünde kamp kuruldu
Sri Lankalı protestocular Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın ofisinin önünde kamp kurdu.
Sri Lanka'da ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintileri nedeniyle 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Protestocular, "Diktatör Gota" sloganları atarak Devlet Başkanı Rajapaksa'yı istifaya davet etmişti.
Protestolarını Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın ofisinin önüne taşıyan protestocular, burada kamp kurarak Mahinda Rajapaksa'nın istifasını talep etti.
Mahinda Rajapaksa, 13 Nisan'da, ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet etmişti.
EKONOMİK KRİZE 'SABIR' ÇAĞRISI
Mahinda, 23 Nisan'da, istifa talepleri hakkında kişisel olarak bir duyum almadığını belirterek "İstifama dair talepler varsa bile bunlar çoğunluktan değil, ülkenin siyasi tarihini bilmeyen azınlık bir gruptan olacaktır" demişti.
Mahinda ayrıca, ülkedeki ekonomik krize ilişkin, "İnsanların ekonomik krizle yüzleşmeleri için sabretmeleri gerekiyor. Görüşmek istemiyorlarsa protestolara devam edebilirler" ifadelerini kullanmıştı.
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