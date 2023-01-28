Sri Lanka'da parlamento çalışmaları askıya alındı
Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, 8 Şubat'a kadar parlamentonun çalışmalarını askıya aldı.
Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, parlamentonun çalışmalarını askıya almak için olağanüstü kararname çıkardı.
Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Wickremesinghe'nin 8 Şubat'ta parlamentoda gerçekleştireceği konuşmada, Sri Lanka'nın 2048'deki bağımsızlığının 100'üncü yıl kutlamalarına kadar uygulanacak yeni politika ve yasaları açıklayacağı bildirildi.
Açıklamada, parlamento çalışmalarının askıya alınmasına dair bir neden belirtilmedi.
Wickremesinghe'nin konuşmasında açıklaması beklenen politikaların arasında ülkedeki azınlık grubu Tamiller ile ilgili olanların da bulunması bekleniyor.
Siyasi analist Jehan Perera, Devlet Başkanı'nın bu kararı "yetkinin kendisinde olduğunu" göstermek için aldığını söyleyerek, parlamentonun çalışmalarını askıya almanın "yeni bir başlangıcı simgelediği" değerlendirmesinde bulundu.
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