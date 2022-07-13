Sri Lanka'da protestocular başbakanlık ofisini bastı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:42

Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasının ardından görevini Başbakan Wickremesinghe devretti. Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanlığındaki ilk işi OHAL ilan etmek olunca protestocular başbakanlık ofisini bastı.

AFP'nin haberine göre, Sri Lanka güvenlik güçleri, başbakanlık ofisine yaklaşan kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıksa da protestocuları durdurmaya yetmedi.

Wickremesinghe televizyon konuşmasında, "Askere ve polise düzeni sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalarını emrettim. Ofisime baskın yapanlar, başkan vekili olarak sorumluluklarımı yerine getirmeme engel olmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.